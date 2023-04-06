Orman köylüsüne destekler sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de orman köylüsüne sağlanan süt sığırcılığı, dış cephe mantolama ve güneş enerjisi ile elektrik üretimi (GES) projeleri için kullandırılacak krediler kura ile tespit edilerek sahiplerini buldu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün orman köylülerinin desteklenmesi projesiyle (ORKÖY), orman köylüsünü bilgilendirmek ve kredi kullanmak isteyenleri tespit etmek için Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen toplantılar tamamlandı.

Düzce’de uygulanan süt sığırcılığı, dış cephe mantolama ve GES projeleri için kullandırılacak krediler kura ile tespit edilerek sahipleri belirlendi.

2023 yılında ORKÖY dahilinde Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Akpınar köyünde 3 aileye 2’şer adet simenter ırkı süt ineği ve Esentepe köyünde 3 aileye 2’şer adet simenter ırkı süt ineği için süt sığırcılığı projesiyle kredi kullandırılacağı, bu kredinin yüzde 20’si ORKÖY hibesi olup, kalanının 1 yıl geri ödemesiz 5 yıl boyunca yıllık 5 taksitte geri ödemeli olacak.

Saz köyünde 5 haneye ve Yenitepe köyünde 11 haneye olmak üzere toplam 16 haneye GES güneş enerjisi ile elektrik üretimi sistemi kredisi kullandırılacağı ve bu kredinin yüzde 20’sinin ORKÖY hibesi olacağı kalanının 1 yıl geri ödemesiz ve 8 yıl boyunca yıllık 8 taksitte geri ödenecek.

Kabalak köyünde 15, Erdemli köyünde 7, Nasırlı köyünde 14 ve Taşlık köyünde 11 adet olmak üzere toplam 47 orman köylüsüne dış cephe montalama kredisi kullandırılacağı ve kullandırılan kredilerin yüzde 20 sinin ORKÖY hibesi olacağı, kalanının 1 yıl geri ödemesiz ve 5 yıl boyunca yıllık 5 taksitte geri ödemeli olacağı bildirildi.

Yetkililerce yapılan açıklamada, orman köylüsüne verilen ORKÖY desteklerinin, orman köylüsünün refah düzeyinin yükseltilmesinin hedeflendiği ve alternatif geçim kaynaklarının oluşturularak orman köylüsünün her daim yanında olunduğunun hissettirileceği ifade edildi.