Orman gönüllüleri ordusu kurulacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, yangın ve sel başta olmak üzere doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak için harekete geçti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla İtfaiye Müdürlüğünün deneyimli personelleri tarafından, ilçe ve köylerde orman yangınlarına yönelik eğitimlere başlandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tüm Türkiye’yi sarsan yangın ve sel felaketlerinin ardından kent çapında farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Başkan Özlü’nün talimatıyla İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçe ilçe, köy köy gezerek vatandaşları bilinçlendirmek için eğitimlere başladı.

Gölyaka Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi ile ortak yürütülen çalışma kapsamında ilçeye bağlı Yunus Efendi, Çamlıbel, Hamamüstü, Güzeldere,Bakacak, Saçmalı,Taşlık, Açmaköy, Zekeriyaköy, Yeşilova köyü, Çay Köy, Demirtepe ve Aksu Köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, yangın ve orman yangınlarına karşı slayt eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu. Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek eğitimlerin ardından, vatandaşlara katılım belgesi verilerek orman gönüllüsü olmaları sağlanacak. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün, yangınla mücadele kapsamında bilinçlendirme çalışmaları diğer ilçe ve köylerde yapılacak eğitimler ile devam edecek.