Orman eğitimleri tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kurumların Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik hizmet içi eğitimler tamamlandı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akçakoca, Aladağ, Bolu, Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu, Gölyaka, Kıbrıscık, Seben, Düzce ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik Koruma Şube Müdürlüğü konularını kapsayan hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer koordinasyonunda gerçekleşen eğitimlere Orman Koruma Şube Müdürü Osman Koru, İşletme Müdürleri, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı. Toplamda 55 Orman İşletme Şefi ve 231 Orman Muhafaza Memurunun katıldığı eğitimler, nakliye yönetmeliği, damga yönetmeliği,7064 sayılı tamim, 293 sayılı ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ile ilgili tebliğ, 305 sayılı Orman Bitkisi Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar İle Mücadele Usul ve Esasları ile ilgili tebliğ konularında Koruma Şube Müdürlüğünce eğitim verildi. Özellikle göreve yeni başlayan Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarının eğitimi için düzenlenen seminer konuları anlatıldıktan sonra, soru cevap şeklinde gerçekleşti. Eğitimin sonunda yazılan senaryoya uygun olarak eğitime katılan Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarına suç zaptı düzenletildi. Eğitimlerle personelin görevini yaparken sıkıntıya girmemesi ve mesleğini en iyi şekilde yapması hedeflenmiştir.