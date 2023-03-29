Orman dostlarına rüzgar gülü

DÜZCE(İHA) – Akçakoca’da orman dostu minik öğrencilere Orman Haftasında sincap çocuk tişörtleri, şapkaları ve rüzgar gülleri hediye edildi.

Anaokulu öğrencileri Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Orman İşletme Müdürü personeli çocuklarla sohbet ederek onların merak ettikleri soruları yanıtladı. Daha sonra minik öğrenciler “orman dostları" adındaki çizgi filmi izleyerek eğlenceli vakit geçirdi. Ziyaret sonunda minik öğrencilere sincap çocuk tişörtleri, şapkaları ve rüzgar gülleri verildi.