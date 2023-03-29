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Orman dostlarına rüzgar gülü
AKÇAKOCA’DA ORMAN DOSTU MİNİK ÖĞRENCİLERE ORMAN HAFTASINDA SİNCAP ÇOCUK TİŞÖRTLERİ, ŞAPKALARI VE RÜZGAR GÜLLERİ HEDİYE EDİLDİ.
DÜZCE 29.03.2023, 13:17
DÜZCE(İHA) – Akçakoca’da orman dostu minik öğrencilere Orman Haftasında sincap çocuk tişörtleri, şapkaları ve rüzgar gülleri hediye edildi.
Anaokulu öğrencileri Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Orman İşletme Müdürü personeli çocuklarla sohbet ederek onların merak ettikleri soruları yanıtladı. Daha sonra minik öğrenciler “orman dostları" adındaki çizgi filmi izleyerek eğlenceli vakit geçirdi. Ziyaret sonunda minik öğrencilere sincap çocuk tişörtleri, şapkaları ve rüzgar gülleri verildi.