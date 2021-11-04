Organ bağışına dikkat çektiler

9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında farkındalık standı kuruldu.

Organ Bağış ve Nakil Koordinatörlükleri tarafından kan alma birimi bekleme alanında kurulan stantta; hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına organ bağışının önemini anlatmak, organ bağış bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla broşür ve afişlerle bilgilendirme yapıldı. Organ bağışı yapmak isteyen gönüllülerin talepleri standa görev yapan Organ Bağış Biriminde görevli hemşire Esin Er tarafından form doldurularak kabul edildi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ve Dr. Öğretim Üyesi Kürşad Öneç, Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Kemal Peker, Organ ve Doku Bağış Koordinatör Vekili Doç. Dr. Attila Önmez, Hastane Başmüdürü Fatma Eravcı, Başhemşire Nevin Şen ve Başhemşire Yardımcıları Hacer Ak Akgün, İlknur Kuzyaka standı ziyaret etti. Organ bağışının, organ nakli bekleyen hastalar için umut olduğunu vurgulayan Düzce Üniversitesi Hastanesi yönetimi, tüm vatandaşları gönüllü organ bağışçısı olmaya davet etti.

Vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören organ ve doku bağışı standı, organ ve doku bağış haftası boyunca mesai saatleri içerisinde kan alma bekleme alanında bilgilendirme yapmaya devam edecek.