Önce teorik sonra uygulamalı eğitim gördüler

Düzce Belediyesi iş güvenliği uzmanı tarafından hizmet içi eğitimleri çerçevesinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi. İlk olarak teorik bilgiler verilen personellere ardından saha da uygulamalı olarak eğitime tabi tutuldu.

Yıl boyu periyodik aralıklarla çeşitli eğitim çalışmaları yürüten Düzce Belediyesi, saha personellerine yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 40 personel, eğitimlerde hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.

Gerçekleştirilen eğitimle ilk olarak belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen teorik eğitime Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sinan İnan, BelKA İnsan Kaynakları İhtisas Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan, Park ve Bahçeler Müdürü Beytullah Yılmaz ve müdürlük personelleri katılım sağladı.

İnsan Kaynakları Müdürü Sinan İnan’ın eğitimlere yönelik bilgilendirmede bulunmasının ardından personellere yüksekte çalışma, ağaç kesim ve sürütme eğitimi konusunda bilgilendirme de bulunuldu.

Teorik eğitimlerin tamamlanmasının ardından sahaya çıkarak uygulanma şekillerinin bizzat gösterildiği personellere önceliğin iş sağlığı ve güvenliği olduğu detaylı şekilde aktarıldı.