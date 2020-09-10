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Önce alt yapı sonra yol
DÜZCE BELEDİYESİ YENİ YOL AÇMA İŞLEMİ ÖNCESİ ALT YAPI SİSTEMLERİNİ DÖŞEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.
DÜZCE 10.09.2020, 14:22
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Düzce Belediyesi yeni yol açma işlemi öncesi alt yapı sistemlerini döşeme çalışmalarına devam ediyor.
Körpeşler Mahallesinde yeni imar yolu belirlenen alanda yağmur suyu hattı döşeme işine başlayan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğünün yeni yol açma çalışması öncesi proje dahilinde bulunan yağmur suyu hattını döşemeye başladı. Alt yapı sisteminin tamamlanmasının ardından İmar planında belirlenen yeni yol açma çalışmasının üst yapı düzenlemesine de başlanacak.
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