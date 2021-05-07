DÜZCE(İHA) – İşletme yazılımları alanında faaliyet gösteren Bilsoft, firmalara ömür boyu ücretsiz ön muhasebe programı sağlıyor.

Yazılım firması Bilsoft Yazılım, küçük ve orta ölçekli işletmelere pandemi sürecinde destek vermeye devam ediyor. Bilsoft Yazılım, KOBİ’ler için gelir ve gider takibinin yanı sıra elektronik fatura, hızlı satış, personel takibi gibi hizmetleri sunuyor. İşlemlerini cari ve stok kısıtlamaları olmadan yürütmek için kullanılabilecek ömür boyu ücretsiz ön muhasebe programı sağlıyor.

Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli, işletmelerin yeni kapanma koşulları altında kişiler arası etkileşimlerin daha da aza indirildiği kısa bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu durum, küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş yapma yöntemlerini, özellikle yiyecek ve içecek şirketlerinin ve büyük işletmelerin hayatlarını biraz daha etkilemiştir. Kapanma nedeniyle işletme sahipleri ve müşteriler kendileriyle iletişime geçmeden işlemlerini tamamlamak istiyor. Bu nedenle işletmeler, çevrim içi iş yazılımlarını çeşitli alanlardaki iş yöntemlerine entegre ederek müşterilerin işlemlerini evde yürütmesini ve izlemesini sağlayacaktır” dedi.

“İnternetin olduğu her yerden takip fırsatı”

Ahmet Veli, firmalara internetin olduğu her yerden işlemlerini takip etme olanağı sağlayan ticari yazılımlardan en iyi şekilde faydalanarak, bu zor süreci en az zararla kapatarak kapanma sonrası açılımda program sayesinde maksimum kar ile ticaretlerine devam edebileceklerini söyledi.

Ayrıca Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, bu süreçte işlemlerini uzaktan takip eden online program kullanıcılarına ek destek personeli tayin ederek oluşabilecek destek sıkıntısını en aza indirgediklerini belirterek, bundan sonra da KOBİ’lerin bir parçası olmaya devam edeceklerini açıkladı.