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Okulun çatısı yenileniyor
DÜZCE BAHÇEŞEHİR BÖLGESİNDE BULUNAN GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKOKULU VE ORTAOKULU’NUN ÇATISINDA YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLADI. 19 YILDIR İLK DEFA YENİLENEN ÇATIDA Kİ DELİKLER EKİPLER TARAFINDAN KAPATILACAK
DÜZCE 20.07.2020, 15:40
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DÜZCE (İHA) – Düzce Bahçeşehir bölgesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu’nun çatısında yenileme çalışması başladı. 19 yıldır ilk defa yenilenen çatıda ki delikler ekipler tarafından kapatılacak.
19 yıl önce Bahçeşehir bölgesinde açılan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu’nda yenileme çalışmaları başladı. 19 yıldan beri daha önce küçük çaplı tadilatlar yapılan okulun çatısında Okul Müdürlüğü ve Düzce İl Özel İdaresi’nin katkıları ile yenilenmeye başladı. Yıllardır bütçe eksikliği nedeni ile yapılamayan okulun çatısında ki delikler, ekipler tarafından kapatılacak. Çatı ise yalıtımlı bir şekilde yenilecek.
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