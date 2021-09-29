Okulun bahçesinden topladılar

DÜZCE(İHA) – Sonbaharda sıcak günün keyfini çıkaran Topçular İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde ki meyveleri topladılar.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğrencilerde okullarına kavuştu. Okullarında eğitimin öğretimin yanı sıra keyifli vakit geçiren öğrenciler öğle arasında da okul bahçesinde yetişen ürünleri topladılar. Topçular ilkokulunda ki minik öğrenciler öğretmenleri ile elma ve ceviz toplayarak keyifli vakit geçirdiler. Sonbaharda sıcak bir günün yaşayan öğrenciler doğanın kendilerine verdiği meyveleri tattılar.