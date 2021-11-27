Okulların kitaplıkları bu okuldan çıkıyor

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kütüphanesiz okul kalmayacak’ projesi kapsamında okulların kitaplık ihtiyaçları Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilmeye başlandı.

Düzce’de maske ve hijyen malzemesinin yanı sıra kitaplık ve çalışma masası üretimine de başlayan mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri, kentte kütüphanesiz okul kalmaması için yoğun çalışma yürütüyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında yıl sonuna kadar Düzce’de ki 40 okula kütüphane yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda çalışmalara başlayan Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal teknolojileri ve mobilya iç mekan tasarımı bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde kütüphaneler için gerekli olan kitaplık, çalışma masası ile bu ürünlerin metal ve ahşap aksamlarını üretiyor. Okulda aldıkları teorik eğitimleri atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, mesleki tecrübe edinirken harçlıklarını da kazanıyor. 40 okulun kütüphanesinin kısa bir süre içinde tamamlanıp teslim edilebilmesi için Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ahşap ve metal atölyesinde üretim çalışmaları hızla devam ediyor.