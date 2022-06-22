banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
TOGG, yeni elemanlar arıyor!
TOGG, yeni elemanlar arıyor!
Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor
Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor

Okulların elektrik hatları kontrol ediliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların elektrik kontrollerine başlandı. Kontrollerde herhangi bir sorun ile karşılaşılırsa yenileme yapılacak.

DÜZCE 22.06.2022, 16:01 22.06.2022, 16:37
Okulların elektrik hatları kontrol ediliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların elektrik kontrollerine başlandı. Kontrollerde herhangi bir sorun ile karşılaşılırsa yenileme yapılacak.

Düzce’de yaz tatilinin başlaması ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü periyodik bakım ekipleri de çalışmalarına başladı. Tüm okulları tek tek ziyaret ederek okulların elektriksel sorunlarını inceleyecek ekiplerin ilk ziyareti İbrahim Hoşver İlkokulu oldu. Çilimli’de ki okulun tüm elektrik hatlarını tek tek kontrol eden ekip, okulda ki elektrik hatlarında da düzenleme gerçekleştirdi.

Yorumlar (0)
27°
açık