banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası

Okulları tek tek ziyaret ediyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, bölgesinde bulunan tüm okulları tek tek ziyaret ederek faaliyet ve kurslar hakkında bilgiler vermeye devam ediyor.

DÜZCE 02.10.2021, 10:20
Okulları tek tek ziyaret ediyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, bölgesinde bulunan tüm okulları tek tek ziyaret ederek faaliyet ve kurslar hakkında bilgiler vermeye devam ediyor.

Gençlere dönem boyunca çeşitli etkinlikler yaparak dikkatleri üzerine çeken Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, yeni dönem içinde hazırlıklarına devam ediyor. Çeşitli kursların tanıtımını yapmak için okulları ziyaret eden Merkez liderleri, son olarak Atatürk Anadolu Lisesi, Farabi Anadolu Lisesi ve ortaokulları ziyaret etti. Burada okul yöneticileri ile tek tek görüşmeler sağlayan merkez liderleri, gençlik merkezinin tanıtımını yaptı. Merkezde yapılan faaliyet ve kurslar ile ilgili bilgiler veren liderler, tanıtımı ve duyuruların da yapılması için okul yöneticilerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P