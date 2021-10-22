Okullarda yüz yüze eğitim devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgının ardından uzun bir süre okullarına gidemeyen öğrenciler, yeni dönemde yüz yüze eğitimine devam ediyor. Düzce’de 70 bin 37 öğrenci maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde öğrenimlerini sürdürüyor.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüs salgını sonrasında eğitim öğretim faaliyetlerinin okullarda düzenli olarak sürdürülmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Okullarda yüz yüze eğitimin aralıksız devam ettiğini belirtilen açıklamada, “Salgının hayatımıza etkisinin devam ettiği süreçte, okullarımızda eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürülebilmesi için Müdürlüğümüz tarafından okullarımızda gerekli tüm tedbirler alınmış olup, öğrencilerimizin ve tüm eğitim çalışanlarımızın sağlığı için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. MEB ve TSE arasında imzalanan ’Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İşbirliği Protokolü’ çerçevesinde yeniden ’Okulum Temiz’ belgesi ile belgelendirilen okullarımızda öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarımızın sağlığa uygun ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için her türlü önlem alınmakta, düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından okullarımıza öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımı için maske ve dezenfektan, yine okullarımızda gerekli hijyenin sağlanması için temizlik malzemesi alınarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 321 resmi ve özel okulumuzda 70 bin 37 öğrencimiz uygun sağlık koşullarında, maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde öğrenimlerine devam etmektedirler. İlimizde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen okulumuz bulunmamaktadır. Bu da şunu gösteriyor ki, şu anda salgın ortamında en güvenli ortam okullarımızdır. Öğrencilerimizin geleceği ve yüz yüze eğitimin aralıksız devam edebilmesi için okul dışı ortamlarda da vatandaşlarımızın, velilerimizin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, aşı olmayan vatandaşlarımızın uzmanların uyarılarını dikkate alarak aşı olmaları büyük önem arz etmektedir. Salgın döneminde en güvenli ortam okullarımız, öğrencilerimiz okullarında güvendeler ve mutlular” ifadelerine yer verildi.