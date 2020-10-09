Okullar temiz

DÜZCE (İHA) – Düzce Mevlüde Çıtlak Anaokulu yönetimi, çalışanlarına ve öğrencilerine temiz okulum etkinliği kapsamında eğitim verdi.

Korona virüs salgını nedeni ile okullarda bir yandan denetim yapılırken, bir yandan da okul yönetimleri tarafından çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Bu kapsamda Düzce Mevlüde Çıtlak Anaokulu yönetimi çalışanlarına ve öğrencilerine yönelik temiz okulum etkinliği düzenledi. İlk olarak öğrencilere yönelik hijyen ve korona virüsten korunma yollarına yönelik eğitim düzenlendi. Oyunlarla anlatılan eğitimin ardından daha sonra çalışanlara yönelik eğitimler verildi. Öğrencilere yönelik temiz okulum etkinliğinin ilerleyen süreçlerde tekrar edileceği öğrenildi.