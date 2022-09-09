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Okullar çocuklar için hazırlanıyor
2023 eğitim öğretim yılı öncesinde Cumayeri Belediyesine bağlı ekipler okulların bahçe düzenlemesi ve yıkanması işlemlerini tamamladı.
DÜZCE 09.09.2022, 11:47
2023 eğitim öğretim yılı öncesinde Cumayeri Belediyesine bağlı ekipler okulların bahçe düzenlemesi ve yıkanması işlemlerini tamamladı.
2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül pazartesi günü başlıyor. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun talimatıyla belediye bağlı ekipler ilçe merkezindeki okullarda bahçe düzenlemesi ve su ile yakıma çalışması yaptı.
Başkan Koloğlu, “2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılına başlayacak evlatlarımıza temiz bir alan sağlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız yoğun bir mesai ile okullarda çalışma yaptı. Çocuklarımızda okullarını temiz tutacaklarına inancımız tam. Bütün öğrencilerimize, yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.
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|1
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|1
|Takımlar
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|P
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|6
|15
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|6
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|3. Tottenham
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|14
|4. Brighton
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|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
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|4
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|O
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|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
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|9
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|9
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|7
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|7
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|7
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|5
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|4
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|15. Espanyol
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|4
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|4
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|1
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|1
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|1
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