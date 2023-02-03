Okullar afet yarışmasına hazırlanıyor

DÜZCE (İHA) – Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından ülke genelinde başlatılan okulum afete hazır yarışması çerçevesinde Düzce’de yarışmaya katılacak okullarda hazırlıklar sürüyor.

Ülke genelinde çocukların afet bilincinin arttırılması için Okulum afete hazır yarışması başlatıldı. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan yarışma çerçevesinde okullar tam anlamıyla afete hazırlanacak. En hazır okul ise yapılacak yarışma sonrasında ödüllendirilecek. Bu çerçevede Düzce’de de yarışmaya katılacak okullarda hazırlıklar sürüyor. Milli Eğitim Arama Kurtarma birimi ile AFAD işbirliğinde okullara giderek çalışmalar gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ülke genelinde okulların başarılı olmasını hedefliyor.