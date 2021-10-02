banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası

Okuldan sonra yüzmeye

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından başlatılan Yüzme bilmeyen kalmasın projesine öğrenciler okullarından çıktıktan sonra giderek yüzme eğitimi almaya devam ediyor.

DÜZCE 02.10.2021, 10:19
Okuldan sonra yüzmeye

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından başlatılan Yüzme bilmeyen kalmasın projesine öğrenciler okullarından çıktıktan sonra giderek yüzme eğitimi almaya devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan yüzme bilmeyen kalmasın projesi aralıksız bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında yaz boyunca bir çok kişiye öğretilen yüzme, okulların açılmasının ardından yavaşlaması beklense de proje tüm hızı ile devam ediyor. Yüzme kurslarına katılan öğrenciler okullarının ardından yüzme havuzuna gelerek antrenmanlarını aksatmadan yapıyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P