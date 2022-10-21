Okul servislerine sıkı takip

DÜZCE(İHA) –Düzce’de zabıta ve polis ekipleri okul servis araçlarında S Plaka, belge ve servislerden istenen şartlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Öğrencilerin ulaşımlarını sağlayan okul servislerini mercek altına alan polis ve zabıta, araçları tek tek durdurup istenen şartlar hakkında denetim yaptı. Polisle ortak çalışma yapan zabıta ekipleri, ilk uygulamayı Namık Kemal ve Mehmet Akif Ersoy Okullarının önünde gerçekleştirdi. Okul servislerini tek tek durduran ekipler, S plakalı araçlarda bulunması gereken belgeleri taşımayanlara ve çocukların güvenliği için alınması gereken önlemleri sağlamayan araçlara cezai işlem uyguladı.

Şoförlere bilgi verildi

Zabıta ekipleri, geçtiğimiz ay meclisten geçen yeni S Plaka yönetmelik değişikliğine göre güzergâh belgelerini almaları gerektiği servis şoförlerine hatırlattı. Yeniden bilgilendirilen servis şoförlerinin mağdur olmaması için evrak ve çalışma belgelerinin kıstaslara uymaması halinde servis taşımacılığı yapamayacaklarını kaydedildi.

Zabıta ekipleri araçlarda rehber personel bulunup bulunmadığının yanı sıra, kemer kontrolü yaptı. Ayrıca ekipler araçlarda bulunması gereken yangın tüpü ve benzeri güvenlik takımını da kontrol etti.