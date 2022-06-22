Okul kantinleri yeni döneme hazırlanıyor

Düzce’de okul kantinleri ve yemekhaneler yeni dönem için denetleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde denetim ekipleri kuruldu. Çalışmalara başlayan ekipler, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde kantinlerin ve yemekhaneleri denetleyip, işletmecilere bilgi verecek.