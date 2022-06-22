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Konya’da 4 Ocak 2022 tarihinde kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Okul kantinleri yeni döneme hazırlanıyor
Düzce’de okul kantinleri ve yemekhaneler yeni dönem için denetleniyor.
DÜZCE 22.06.2022, 15:43
Düzce’de okul kantinleri ve yemekhaneler yeni dönem için denetleniyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde denetim ekipleri kuruldu. Çalışmalara başlayan ekipler, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde kantinlerin ve yemekhaneleri denetleyip, işletmecilere bilgi verecek.