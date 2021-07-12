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Okçular hedefi tutturdu

Türkiye geleneksel Türk okçuluğu Türkiye şampiyonasında Düzceli sporcular derece elde etti.

DÜZCE 12.07.2021, 14:49
Okçular hedefi tutturdu
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Türkiye geleneksel Türk okçuluğu Türkiye şampiyonasında Düzceli sporcular derece elde etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Türkiye Şampiyonası İstanbul bölge elemelerine ilimizi temsilen ilk kez Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, antrenör Gökhan Cengiz eşliğinde katıldı.

Sporcuların İkbal Varol birinci, Sude Naz Cengiz ikinci, İshak Sönmezoğlu ve Kevser Nur Dik üçüncü olarak kategorilerinde Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, ”Geleneksel Türk Okçuluğu branşında ilimiz ilk kez bir şampiyonaya katıldı. Bu şampiyonada ilk kez yarışmasına rağmen derece elde eden sporcularımızı ve antrenörümüz Gökhan Cengiz’i başarısından dolayı tebrik ediyorum” dedi.
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