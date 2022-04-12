Öğretmenlerin ilk yardım eğitimi devam ediyor

Düzce İlkyardım Eğitim Merkezinde öğretmenlere yönelik eğitimler devam ediyor. İl genelinde yüzlerce öğretmene verilen ilkyardım eğitimlerinde okullardaki yaralanmalara anında müdahale edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde 10 bin okulda ilk yardım sloganı ile Sağlık Bakanlığıyla “Görevimiz İlk Yardım” sloganı ile proje başlattı. Proje çerçevesinde okullardaki öğretmenlere ilk yardım eğitimi verilecek ve okullarda ilk yardımı öğretmenler yapacak. Düzce’de de bu proje çerçevesinde daha önce yüzlerce öğretmen ilk yardım eğitimlerini aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan İlk Yardım Eğitim merkezinde gerçekleştirilen eğitimlere öğretmenler yoğun ilgi gösteriyor. Manken üzerinde okullarda oluşabilecek, düşmeler, kesici veya delici yaralanmalara ilk olarak nasıl müdahale edilmesi gerektiği, bayılmalarda öğrencilerin nasıl durması gerektiği ile ilgili teknik bilgiler uygulamalı olarak öğretmenlere gösteriliyor. Proje boyunca Düzce’de öğretmenlere sertifikalı eğitim verilmeye devam edilecek.