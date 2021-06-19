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Öğretmenler tam kadro yıl sonu toplantısı yaptı

DÜZCE(İHA) – Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi okul yönetimi yıl sonu değerlendirme toplantısını tam kadro düzenledi.

DÜZCE 19.06.2021, 11:36
Öğretmenler tam kadro yıl sonu toplantısı yaptı

DÜZCE(İHA) – Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi okul yönetimi yıl sonu değerlendirme toplantısını tam kadro düzenledi.

Korona virüs salgını sebebi ile uzun süre öğrencilerinden uzak kalan öğretmenler, normalleşme süreci ile birlikte öğrencilerle bir araya gelerek eğitim vermeye başladı. Düzce’de de binlerce öğrenci okullara gitmeye başlarken, bazı sınıflarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erdi. Telafi eğitimlerinin başlaması öncesinde Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi okul yönetimi yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yıl sonu değerlendirme toplantısına tam kadro katılım sağlayan uğurlu öğretmenler dönem içinde yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
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