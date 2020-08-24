Öğretmenler mesleki eğitim çalışmalarına başladı
MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. OKUL İLK TOPLANTISINI ÖĞRETMENLER İLE GERÇEKLEŞTİRDİ. ÖĞRETMENLER TOPLANTIYI SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİ
DÜZCE (İHA) – Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu yeni eğitim öğretim yılı mesleki eğitim çalışmalarına başladı. Okul ilk toplantısını öğretmenler ile gerçekleştirdi. Öğretmenler toplantıyı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdi.
2020-2021 Eğitim öğretim sezonu mesleki eğitim çalışmaları başladı. Mustafa Kemal Ortaokulu’nda da çalışmalar hızlı başladı. Öğretmenler Kurulu toplantısı için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda korona virüs salgını ile ilgili toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda eğitim öğretim sezonu içerisinde yapılacak ve uygulanacak olan çalışmalar konuşuldu. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun yapılan toplantının akabinde öğretmenler sınıflarda öğrenciler ve veliler için sağlıklı ve verimli bir yıl için çalışma yapacaklar.
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