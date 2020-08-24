Öğretmenler mesleki eğitim çalışmalarına başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu yeni eğitim öğretim yılı mesleki eğitim çalışmalarına başladı. Okul ilk toplantısını öğretmenler ile gerçekleştirdi. Öğretmenler toplantıyı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdi.

2020-2021 Eğitim öğretim sezonu mesleki eğitim çalışmaları başladı. Mustafa Kemal Ortaokulu’nda da çalışmalar hızlı başladı. Öğretmenler Kurulu toplantısı için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda korona virüs salgını ile ilgili toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda eğitim öğretim sezonu içerisinde yapılacak ve uygulanacak olan çalışmalar konuşuldu. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun yapılan toplantının akabinde öğretmenler sınıflarda öğrenciler ve veliler için sağlıklı ve verimli bir yıl için çalışma yapacaklar.