Öğretmenler Bartın’da ki çalışmalarını tamamladı

DÜZCE (İHA) – Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasının ardından bölgeye giden Düzceli öğretmenler, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine verdikleri destek çalışmalarını tamamlayarak geri döndü.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve öğretmenlerden oluşan arama, kurtarma birimi, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlaması sebebiyle görev için bölgeye gitti. Düzceli öğretmenler, patlamadan dolayı hayatını kaybeden ailelere destek görevini yerini getirdi.

Düzce AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde bölgeye giderek ailelere destek veren AKUB ekibi görevini tamamlayarak Düzce’ye geri döndü.