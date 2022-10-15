DÜZCE (İHA) – Düzce’de son 20 yılda öğretmen sayısı yüzde 120 arttı.

Milli Eğitim Bakanlığı Düzce’de yirmi yılda yapılan çalışmalar ile ilgili istatistiki bilgiler paylaştı. Okulların yenilenmesi derslik sayısının arttırılması, öğrencilerin sınıflarının iyileştirilmesi gibi bir çok bilginin yer aldığı istatistiklerde en çok dikkat eden ise öğretmen sayısının artması oldu. Buna göre 2002 yılında 2 bin öğretmenin görev aldığı Düzce’de bu rakam 2022 yılı itibari ile 4 bin 400’e yükseldi.

Öğrencisinin yüzde 50 arttığı şehre öğretmen sayısının yüzde 120 artış göstermesi dikkat çekti.