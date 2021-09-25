Öğrencilerle derse katıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından Vali Cevdet Atay, köy okullarını ziyaret etmeye başladı. Atay son olarak İstilli Ortaokulu ve İstillli İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret öğrencilerle bir araya geldi.

Korona virüs salgını sonrasında uzun bir süre okullarından uzak kalan öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte okullarında ders görmeye başladı. Vali Cevdet Atay’da, yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarını ziyaret ediyor. Daha önce bir çok köy okulunda öğrenciler ile buluşan Vali Atay, son olarak İstilli Köyü’nde bulunan İstilli Ortaokulu ve İstilli İmam Hatip Ortaokullarını ziyaret etti. Burada öğrenciler ile bir araya gelen Vali Atay, onlarla birlikte derslere girerek ders dinledi. Daha sonra okulların öğrencilere özel alanlarında incelemelerde bulunan Vali Atay, öğretmen ve yetkililerden bilgi aldı.