Öğrencilerine sıfır atık eğitimi

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganıyla başlatılan saha çalışmalarının gelecek nesillere aktarılması adına düzenlediği okul eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Düzce Belediyesi, sağlıklı, temiz ve daha yaşanabilir bir Düzce oluşturulması noktasında Başkan Dr. Faruk Özlü’nün direktifleri doğrultusunda ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganı üzerinden başlatılan farkındalık kampanyasını sürdürüyor. Bu kapsamda her yaştan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine devam eden müdürlüğe bağlı ekipler, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden gelen talebe duyarsız kalmayarak Erasmus Ka210 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında yaptıkları çalışmalar kapsamında talep edilen eğitimleri gerçekleştirdi.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kurulumunun sağlanması adına iki eğitim günü süresince okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 450 öğrenciye israfın önlenmesi başta olmak üzere, atık yönetimi kapsamında doğal kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun en az indirgenmesi konularında ‘Sıfır Atık’ eğitimi verildi.

Slaytlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, sınıflarda kullanılmak üzere atık toplama kutuları okul yönetimine teslim edilirken, okul yönetimi tarafından ise öğrenciler tarafından üretilen geri dönüşümlü çantalar eğitmenlere hediye edildi.