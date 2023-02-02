Öğrencilerin yetkinliklerini artırıyor

Düzce Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı’nda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) ile Düzce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, aynı zamanda sosyal, kültürel, sanatla ilgili ve sportif alanlarda da gelişimlerini desteklemek amacıyla ücretsiz kurslar düzenliyor.

Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin online ortamda yaptığı başvurular istikametinde yapılan değerlendirmeler sonucunda çeşitli branş ve alanlarda açılan kurslarda yaklaşık 2000 öğrenci yararlanıyor.

Düzce Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi sınıflarda ve spor tesislerinde gerçekleştirilen kurs eğitimlerinde; İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, İngilizce A1, A2, B1, Almanca, İlkyardım, Gitar, Diksiyon, İşaret Dili, Bağlama, Ud, Türk Müziği ve Tenis yer aldı.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen kurslarda, ağırlıklı olarak öğretici eğitmen desteği de Düzce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sağlandı.

Kurslar sonunda kursiyer öğrencilere, devam durumlarına göre başarı belgeleri veya sertifikaları da verilecek.

Gerçekleştirilen kurslar hakkında kısa bir değerlendirme yapan Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, “Girişimci ve katılımcı Üniversitemiz bilginin paylaşılması yanında öğrenci odaklı destekleri ile öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlamakta ve kişisel gelişimlerine de büyük önem vermektedir. Desteklerini esirgemeyen Düzce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yönetimine teşekkür ederek, iş birliklerimizin de artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.