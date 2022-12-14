Öğrencilerin vazgeçilmez mekanı haline geldi

Düzce Belediyesi, sosyal sorumluluk çalışması çerçevesinde ortaya koyduğu vizyon neticesinde Düzce’nin geleceğine yönelik yaptığı yatırımların karşılığını hızlı şekilde almaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün eğitimin devamlılığı ve şehirle bütünleşmiş bir sistem oluşturulması noktasında hayata geçirilmesi talimatıyla birlikte hazırlıkları tamamlanarak Kasım ayının başında hizmete açılan Millet Kütüphanesi, Düzce’de önemli bir eksikliğin daha giderilmesine katkı sağladı.

Açıldığı günden itibaren üniversiteye hazırlık öğrencileri başta olmak üzere lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi göstererek etüt merkezi haline getirdikleri kütüphane, verdiği hizmetlerle de farklılığını ortaya koyuyor.

Sağlıklı ve örnek kütüphanecilik anlayışı

Günlük yaklaşık 150 okura hizmet verir hale gelen, açılışından itibaren ulaştığı üye sayısı ile ne denli doğru bir proje olduğunu gösteren Millet Kütüphanesi, ders çalışmak ve ücretsiz internet hizmetinden faydalanmak için gelen öğrencilere nezih bir ortamda çalışma imkanı sunmasının yanında okurlara sağlıklı ve örnek bir kütüphane anlayışını aşılamayı da hedefliyor. Çevresinde oluşturulan dumansız hava sahalarıyla farkındalık oluşturan kütüphane ayrıca bahçesinde bulunan sokak hayvanlarının da kütüphane ve kütüphaneyi kullananlarla bütünleşmesini sağlıyor.

Hizmete girdiği kısa süre içerisinde genci yaşlısı, kadını erkeği ile yediden yetmişe Düzceliler tarafından benimsenen Millet Kütüphanesi, birbirinden değerli seçme eserlerin de yerini almasıyla hizmetlerine yoğun şekilde devam edecek.