Öğrencilerin ürettiği yarış aracı İtalya’da

Düzce Üniversitesi Motor Sporları Topluluğu DURacing Formula Student takımı, üniversiteyi ve ülkemizi İtalya’da temsil etti.

Takım danışmanları Dr. Mert Kılınçel ve Dr. Yakup Okan Alpay önderliğinde yapımı tamamlanan araç ile yarışmaya başvuran takım, dünya genelinde 25 takımın finale kaldığı Formula Student Italy organizasyonunda adını finale yazdırarak, uluslararası başarıya imza attı.

İtalya’nın Parma kentine bağlı Varano de Melegari’deki “Autodromo Riccardo Paletti” pistinde gerçekleştirilen organizasyonda Düzce Üniversitesi DURacing ekibi padokta kendine yer bulmayı başardı. Dallara, Maserati, Ferrari gibi dünyanın en önde araba şasisi ve spor araba üreticilerinin de yer aldığı organizasyonda; öğrencilerin mühendislik yeteneklerini yarıştırmaları en önemli odak noktasıydı. Tasarımdan simülasyona, imalattan montaja, maliyetten iş planına kadar yaptıkları arabanın her bir aşamasını raporlandırdıkları bu süreçte, mühendislik bilgilerinin yanında İngilizce dil becerilerini de yarıştırdılar.

İçten yanmalı motorlar kategorisinde müsabakaya katılan ekip, tüm araç şasisini kompozit malzemeden üreterek tamamladıkları monokok şasileri ile Türkiye’den katılan takımlar arasında bir ilke imza attı. Kompozit malzeme üretimi anlamında çetin ve zor üretim yöntemlerini başarı ile gerçekleştiren takım üyeleri, İtalya’da hakemlere ve diğer takım üyelerine bu yöntemleri başarılı bir şekilde anlattı.

“Mesleki gelişmelerine önemli katkı sağlıyor”

Organizasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Takım Danışmanı Dr. Mert Kılınçel, katılan ülkeler arasında; İngiltere, Almanya, İtalya, Rusya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerin üniversite öğrencilerinin de yer aldığını belirtti. Bu etkinlikte Düzce Üniversitesi öğrencilerinin farklı ülkelerden gelen mühendis adayları ile karşılıklı edindikleri bilgi alışverişinin mesleki anlamda gelişmelerine büyük katkı sağladığını söyledi. Ayrıca organizasyonda değerlendirmeleri gerçekleştiren hakemlerin ise; büyük araba, kompozit malzeme ve elektronik sistemlerin üreticisi firmalarda çalışan mühendislerden oluştuğuna; yarışmacıların böyle bir jürinin karşısında yaptıklarını anlatmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Organizayonda görev alan hakemlerin de geçmiş öğrencilik yıllarında bu yarışmalarda yer aldığını söyleyen Kılınçel, bu sebeple Formula Student Italy etkinliğinin öğrencilere sandığından çok daha fazla kazanım sağladığını ifade etti.

“Üniversiteyi ve Türkiye’yi daha ileriye taşıyacaklar”

Öğrencilerin böylesi büyük bir organizasyonda birçok farklı ülkeden gelen mühendislik öğrencileri ile tanışmalarının ve onlarla bilgi alışverişinde bulunmalarının son derece kıymetli olduğunu söyleyen Dr. Mert Kılınçel, “Öğrencilerimizin bu bilgiler ışığında üniversitemizi ve ülkemizi daha ileri taşıyacağından hiç şüphem yoktur. Sunduğu bu imkanlar sebebi ile üniversitemize minnettarım. Takımım ve öğrencilerim adına bizlere bu imkanı sunan ve hayallerimize inanıp bizleri cesaretlendiren Dönemin Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar hocamıza sonsuz teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

“Bilgi ve becerilerini en üst düzeyde sınamış oluyorlar”

Doktora sonrası araştırma sebebi ile Manchester Üniversitesi’nde görev alan Düzce Üniversitesi Motor Sporları Topluluğu Takım Danışmanı Dr. Yakup Okan Alpay ise yaptığı açıklamada; “Öğrencilerimiz dünyanın en prestijli mühendislik yarışmalarından olan ’formula student’a katılarak çok büyük bir deneyim elde ettiler. Üniversitemizin de büyük desteğiyle önümüzdeki yıllarda bu yarışmaya katılımı sürekli hale getirerek, çok daha fazla öğrencimizin bu deneyimi yaşayabilmesi en büyük arzumuzdur. Birçok mühendislik disiplinini bir araya getiren bu yarışmaya katılan öğrencilerimiz, bilgi ve becerilerini en üst düzeyde sınamış oluyorlar. Bu, özgüvenlerinin gelişmesine büyük katkı sunuyor. Öğrencilerimizin, üniversitemizin ve sponsorlarımızın desteklerini boşa çıkmadığını görmek hepimiz için bir gurur kaynağı olmuştur” dedi.

Düzce Üniversitesi’nde özellikle teknoloji tabanlı öğrenci toplukları, ülkemizde elde ettiği önemli başarıların yanında; aldıkları eğitim, bilgi ve tecrübelerini yurt dışındaki yarışmalara katılarak da göstermeye devam ediyor.