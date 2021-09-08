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Öğrencilerin ulaşımını rahatlatan hamle

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, yüz yüze açılmasının ardından öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla hatlarda bulunan minibüs sayısını arttırdı.

DÜZCE 08.09.2021, 10:55
Öğrencilerin ulaşımını rahatlatan hamle

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, yüz yüze açılmasının ardından öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla hatlarda bulunan minibüs sayısını arttırdı.


Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile okullarına kavuşan öğrencilerin okullarına rahat ulaşabilmesi için çalışma başlatan Düzce Belediyesi, Ulaşım AŞ’de hatlarda bulunan minibüs sayısı ve sefer sayılarını arttırdı. Öğrencilerin okullardan çıkışlarının ardından duraklarda yoğunluklarda oluşmaya başladı. Yoğunluğun oluşmasını engellemek isteyen ekipler, daha büyük otobüsler ile hatlara takviye yapıyor.

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