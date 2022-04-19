Öğrencilerin resim sergisi beğeni topladı

DÜZCE (İHA) – Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerin resim sergisi ilgi gördü.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin konakladığı yurtlarda çeşitli kurslar veriliyor. Bu çerçevede Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilere de resim kursu verildi. Kursa katılan öğrenciler, resim çizmenin inceliklerini öğrendi. Hayal ettiklerini tuvale döken öğrenciler, kendi tablolarını oluşturdu. Öğrencilerin kendi resimlerden oluşan sergisi de beğeni topladı.

Resim kursunun süreceği öğrenildi.