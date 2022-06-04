Öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Akçakoca Yurt Müdürlüğü’nde dönem boyunca hazırlanan ürünler sergilenmeye başladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akçakoca Yurt Müdürlüğü, 2021-2022 akademik döneminde yurt içerisinde onlarca atölye ve kurs açtı. Öğrenciler kurslara yoğun ilgi göstererek çeşitli eserler hazırladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleri ile öğrencilerin hazırladığı eserler yurt içerisinde sergilenmeye başlandı. Öğrencilerin hazırladığı el emeği göz nuru eserlerin sergisi protokol üyelerinin katılımı ile açıldı.

Biblolar, resimler, tablolar ve hediyelik eşyalar katılımcılar tarafından tam not aldı.