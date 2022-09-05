Öğrencilerin güvenliği için toplantı düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığı toplantı düzenlendi.

Vali Cevdet Atay başkanlığında düzenlenen toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurumların birim müdürleri katıldı. Yapılan toplantıda ilk olarak okulların bulunduğu bölgelerde alınacak trafik tedbirleri konuşuldu. Bunun yanı sıra sabah saatlerinde oluşabilecek trafik sorunlarının da önüne geçilebilmesi için alternatif güzergahların arttırılmasının görüşüldüğü toplantının ikinci bölümünde öğrencilerin güvenliği üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Bu çerçevede, güvenlik güçlerinin tüm okulların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alacağı kararlaştırıldı.