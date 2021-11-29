Öğrencilerin geliştirdiği araç, ziyaretçilerden tam not aldı

Düzce Üniversitesi Motor Sporları Topluluğu’nun (MOSTOP) “Formula Student Italy” isimli yarışma için hazırladığı araç, İstanbul’da görücüye çıktı.

İtalya’da düzenlenecek olan “Formula Student Italy” Avrupa’daki sınırlı sayıdaki üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin katılabileceği, seçkin bir organizasyon olmasıyla dikkat çekiyor.

Bu sene 5.’si düzenlen “Eurasian Composite Show” isimli kompozit malzeme fuarına özel davet alan Düzce Üniversitesi MOSTOP ekibi, İstanbul fuar merkezinde ziyaretçilerini ağırladı. MOSTOP ekip üyeleri, fuara gelen yerli ve yabancı katılımcılara, kompozit şasiyi nasıl ürettiklerini ve bu alanda yapabileceklerini anlattılar.

MOSTOP Topluluk Başkanı İzzet Efe Başak ve yönetim üyeleri, Üniversitede edindikleri bilgi birikimlerini gerçek hayata uyarlamanın önemini çok daha iyi anladıklarını ifade ettiler. Düzce Üniversitesi’nin sağladığı katkılardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren topluluk üyeleri, “Bize her türlü desteği sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başta olmak üzere, bizlere çalışma alanı sağlayan Dekanımız Prof. Dr. Resul Kara’ya çok teşekkür ederiz. Meslek hayatına atılmadan önce böylesi büyük bir organizasyona katılmamız bizim için büyük önem taşıyor. Bu anlamda üniversitemizden aldığımız destek ve cesaretin sayesinde bu başarılara ulaşabildik. Ayrıca bu çalışmamızda bizlere alt yapı ve akademik desteği sunan danışman hocalarımız Dr. Öğretim Üyesi Mert Kılınçel ve Dr. Yakup Okan Alpay’a teşekkürü bir borç biliriz” ifadelerine yer verdiler.

Fuar sayesinde sektörde hizmet veren birçok kurumsal firma ile iletişim kurma fırsatı bulduklarını belirten topluluk üyesi öğrenciler, fuar alanında bu bağlantılar sayesinde Türkiye’nin önde gelen firmalarında staj ve mezuniyet sonrasında çalışma imkanı bulabileceklerini ifade ederken, fuarın kendilerine olan katkılarının son derece değerli olduğunu vurguladılar.