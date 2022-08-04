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Öğrencilerin diktiği fideler mahsul verdi
DÜZCE(İHA) – Düzce’de öğrenciler tarafından hobi olarak dikilen fideler mahsullerini vermeye başladı.
DÜZCE 04.08.2022, 13:26
DÜZCE(İHA) – Düzce’de öğrenciler tarafından hobi olarak dikilen fideler mahsullerini vermeye başladı.
Düzce Üniversitesi okuyan öğrencilerin kaldığı Mahpeyker Sultan Yurdu öğrencileri hobi olarak bahar aylarında sebze fidelerini toprakla buluşturdular. Öğrencilerin tek tek ekip ve suladığı fideler mahsullerini vermeye başladı. Yeşillenen domateslerin kızarması bekleniyor.