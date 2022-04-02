Öğrencilere yardımseverlik anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gümüşpınar köyünde bulunan Mehmetçik İlkokulu’nda öğrencilere doğruluk ve yardımseverlik konuları ile ilgili eğitim verildi.

Düzce’de ilkokul öğrencilerine yönelik çeşitli değerler eğitimi devam ediyor. Gümüşpınar köyünde bulunan Mehmetçik İlkokulu’nda ilkokul öğrencilerine sağlıklı düşünen, hisseden ve davranan bireyler için değerler eğitimi programı düzenlendi. Okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte doğruluk ve yardımseverlik konuları ile ilgili öğrenciler bilgilendirildi.