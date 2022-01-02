Öğrencilere online kodlama eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Genç Başarı Eğitim Vakfı, Düzce’de aynı anda 980 öğrenciye online kodlama eğitimi gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç Başarı Eğitim Vakfı, Düzce’de ilkokul öğrencilerine yönelik kodlama eğitimi konusunda karşılıklı işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol sonrasında ilk olarak Azmimilli, Hamidiye Şehit Özgür Işık, Namık Kemal ve Uzun Mustafa İlkokulu öğrencilerine yönelik online olarak 980 öğrenciye kodlama eğitimi verildi.

Öğrencilere ilk olarak ‘Sap Scratch’ konusunda bilgilendirmelerde bulunulmasının ardından öğrencilerin bilgisayar üzerinden kodlamaları yazarak eğitime katılmaları da sağlandı. Protokol kapsamında da il genelinde bulunan okullarda ki binlerce öğrenciye kodlama eğitimi verilecek.