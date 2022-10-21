Öğrencilere mesleki çalışma anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında ki öğrencilere mesleki çalışmalar hakkında bilgilendirme programı gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda çeşitli etkinlikler de başlatıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen yurtlarda yapılan etkinliklerde bilgilendirici seminerlerde yapılıyor. Bu çerçevede Akçakoca’da bulunan kız ve erkek yurtlarında, Avni Akyol Erkek öğrenci yurdunda ve Aliya İzzet Begoviç Erkek öğrenci yurdunda, yurtlara uyum programı çerçevesinde Mesleki çalışma semineri gerçekleştirildi. Semineri gerçekleştiren Psikolog Merve Kelleci gençlere çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundu.