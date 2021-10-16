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Öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi tarafından başlatılan Şenlendirme Projesi kapsamında ortaokul öğrencilerini ziyaret ederek çeşitli eğitimleri eğlenceli bir şekilde aktarıyor. Ziyaret sonrasında öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtımı da yapılıyor.

DÜZCE 16.10.2021, 09:59
Öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi tarafından başlatılan Şenlendirme Projesi kapsamında ortaokul öğrencilerini ziyaret ederek çeşitli eğitimleri eğlenceli bir şekilde aktarıyor. Ziyaret sonrasında öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtımı da yapılıyor.

Kızılay Düzce Şubesi tarafından başlatılan Şenlendirme Projesi tüm hızı ile devam ediyor. Proje kapsamında Düzce’de belirlenen ortaokullar tek tek ziyaret ediliyor. Öğrencilere eğlenceli bir şekilde korona virüs salgını ve Kızılay ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuluyor. Eğitici faaliyetlerin ardından her bir öğrenciye tek tek hazırlanan maske ve dezenfektanların dağıtımı yapılıyor. Şenlendirme Projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.

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