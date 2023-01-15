Öğrencilere iş kıyafeti ve ayakkabı hediye edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de elektrikli motosiklet üretimi yapan fabrika, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine iş kıyafeti ve ayakkabı hediye etti.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gümüşova’da elektrikli motosiklet üretimi yapan fabrika arasında imzalanan "Derslik, Atölye Yapımı ve Mesleki Eğitim" iş birliği protokolü çerçevesinde firma yetkilileri Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine destek ziyaretinde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin ile firma yöneticileri, Motorlu Araçlar Teknoloji Alanı’nda inceleme yaparak, öğrencilere iş kıyafeti ve iş ayakkabısı hediye etti.