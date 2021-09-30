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Öğrencilere doğa ve biyoçeşitlilik eğitimi

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere doğa ve biyoçeşitlilik eğitimleri veriliyor.

DÜZCE 30.09.2021, 09:43
Öğrencilere doğa ve biyoçeşitlilik eğitimi

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere doğa ve biyoçeşitlilik eğitimleri veriliyor.

Düzce Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler öğrencileri bilgilendiriyor. Ekipler, doğa ve biyoçeşitlilik eğitimleri kapsamında Yığılca ilçesinde bulunan Orhangazi Yatılı Bölge Okulu’nu ziyaret etti. Öğrencilere tabiatın, tabii değerlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik olarak neler yapılabileceği konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

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