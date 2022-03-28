banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mercedes'ten büyük teslimat!
Mercedes'ten büyük teslimat!
İstanbul için ramazan imsakiyesi
İstanbul için ramazan imsakiyesi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022

Öğrencilere dini bilgiler aktarılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda öğrenciler ile bir araya gelerek, öğrencilere dini bilgiler anlatmaya devam ediyor.

DÜZCE 28.03.2022, 14:59
Öğrencilere dini bilgiler aktarılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda öğrenciler ile bir araya gelerek, öğrencilere dini bilgiler anlatmaya devam ediyor.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda, Müftülüğün eğitimleri tüm hızı ile devam ediyor. Müftü Yardımcısı Derya Topalcık ile Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda Manevi Danışmanlık yapan Tuba Hüner ve yurdun müdürü Nebahat Akdere’nin katılımı ile öğrencilerle dini konular üzerine sohbet programı gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, bir sonraki dönemlerde tekrar yapılması için anlaşıldı.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P