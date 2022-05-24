Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilkokullarda başlattığı ‘Sıfır Atık’ kampanyasında10 ilkokula 162 adet atık ambalaj kutusu ve 25 adet atık pil kutusu desteği sağladı.

Düzce Belediyesi, kentin gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir şekilde bırakılması adına başlattığı ‘Temiz Şehir Düzce’ hareketi dahilinde ‘Sıfır Atık’ eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. İsrafın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasının yanı sıra atık geri dönüşümü amacı ile ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları merkez genelinde ilkokullar üzerinden devam ettiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, bugüne kadar yaklaşık bin öğrenciye ulaştı.

Eğitimlerin yanı sıra bilgilendirici dergilerle çevre temizliği konusundaki hassasiyeti öğrencilere aşılayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, ziyaret edilen okullara da atık kutuları yerleştirerek, ‘Temiz Şehir Düzce’ algısını da geleceğin büyüklerine aşılıyor.

Yeni Mahalle, Fatih, Pakmaya, 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal, Sancaklar, İrfan Öztürk, Furkan Kaplanbaba, Şehit Metin Kucur ve Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ilkokullarını ziyaret eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullara 162 atık ambalaj kutusu ile 25 adet atık pil kutusu desteğinde bulundu.

İlkokulların haricinde Mevlana Mesleki ve Kız Meslek Lisesinde de eğitim gerçekleştirerek 30 adet atık ambalaj kutusu desteği verildi. Temizlik İşleri Müdürlüğünden eğitimlere yönelik yapılan değerlendirmede ‘Temiz Şehir Düzce’ algısı tüm şehre yayılana kadar çalışmaların ve okullara verilen atık kutusu desteklerinin devam edeceği, kaydedildi.