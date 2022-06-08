banner528

banner586

Son Dakika
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Usta kalem öğrencilerle buluştu
Usta kalem öğrencilerle buluştu
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi

Öğrencilerden örnek davranış

Düzce’de mesire alanlarını gezen ilkokul öğrencileri, orman yangınlarına sebep olabilecek camları topladı. Miniklerin topladığı camlar, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim etti.

DÜZCE 08.06.2022, 11:43
Öğrencilerden örnek davranış

Düzce’de mesire alanlarını gezen ilkokul öğrencileri, orman yangınlarına sebep olabilecek camları topladı. Miniklerin topladığı camlar, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim etti.

Çilimli ilçesinde bulunan Esenli İlkokulu öğrencileri, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde doğada temizlik çalışması yaptı. Çalışma için ilçede bulunan mesire alanlarını gezen minik öğrenciler, orman yangınlarına sebep olan camları ve cam kırıklarını topladı. Öğrenciler topladıkları camları, geri dönüştürülmek üzere Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim etti.

Öğrencilere teşekkür eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Doğada bulunan camlar, özellikle ormanlar için büyük tehlike oluşturuyor. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için öğrencilerimiz harekete geçmişler. Duyarlı davranışları için Esenli İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim" dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu