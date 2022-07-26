Öğrenciler zoru başarıp ikinci oldu

Düzce Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümü öğrencileri, Türkiye Ormancılar Derneği tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Orman Oyunları Olimpiyatları’nda ikincilik kupasının sahibi oldu.

“Orman Fakülteleri Yarışıyor” sloganıyla, Arş. Gör. Abdullah Hüseyin Dönmez’in liderliğinde, 3 kadın ve 3 erkek yarışmacıdan oluşan asil takım ile yarışmaya katılan Düzce Üniversitesi, 1. Orman Oyunları Olimpiyatları’nda; tomruk sürükleme, istif yapma, kozalak toplama, ağaç yaşı belirleme, disk atma ve bıçkı ile tomruk kesme gibi ormancılık temelli oyunlarda üstün başarı sergiledi.

Zorlu kategorilerde rakiplerini geride bırakan Orman Mühendisliği bölümü öğrencileri, 2.lik kupasını almaya hak kazandı.