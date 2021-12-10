Öğrenciler yedikleri yemeklerin nasıl piştiğini gördü

Yenilikçi uygulamalar konusunda öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, “Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?” etkinliğini gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projede, yemekhanelerde yürütülen hizmetleri öğrencilerine açarak, her alanda olduğu gibi beslenme hizmetlerinde de şeffaflığa verdiği önemi gösteriyor. Beslenme hizmetleri biriminde görev yapan Gıda Mühendisleri eşliğinde Düzce Üniversitesi öğrencileri, Konuralp Yerleşkesi karavana mutfağında yemekhane depoları, bulaşıkhane ve diğer alanları ziyaret ederek, pişirilen yemeklerin kalite standartları kapsamında nasıl hazırlandığını yerinde görme imkanı elde etti. Etkinlikte öğrencilere sürpriz ikramlarda da bulunuldu.