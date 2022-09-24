Öğrenciler yazarlarla buluşacak

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı çerçevesinde yeni eğitim öğretim döneminde okullarda öğrenciler yazarlar ile buluşmaya devam edecek.

Düzce’de Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç başkanlık ederken, Şube müdürü Yaşar Bilir’in yanı sıra okul müdürleri ve koordinatör öğretmenler katılım sağladı. Toplantıda yeni eğitim öğretim döneminde okullarda gerçekleştirilecek olan yazar konferansları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.