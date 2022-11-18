Öğrenciler unlu mamuller ürünleri yaptı

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen Unlu Mamuller workshop gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü uygulama mutfağında gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Şef Emin Aydemir ve Şef Mahmut Okutucu, Unlu Mamuller dersinde Düzce Üniversitesi öğrencileriyle birlikte workshop düzenlendi. Workshop dahilinde Şef Emin Aydemir tarafından kol böreği, açma, simit, boyoz ve katmer; Şef Mahmut Okutucu tarafından ise İzmir bomba ve sıfır atık çatlak kurabiye yapımı uygulamalı olarak gerçekleştirildi.